Лучших нефтяников назвали в Усть-Куте

Практическое задание — на высоте четырехэтажного дома. Какой сейчас уровень нефти в этих резервуарах — должен ответить оператор товарный иркутской нефтяной компании. Идет экзамен для специалистов «Лучший по профессии -2017». Участник сначала замеряет величину с помощью электронного прибора, а затем подтверждает это ручным способом — мерной лентой. Результат должен быть максимально точным. Такие же требования и к другим конкурсантам. Например, лаборант химического анализа должен безошибочно определить плотность нефти и нефтепродуктов. И как итог, все расчеты и последовательность заданий верны. Ведь эту работу конкурсанты проводят каждую смену. А сегодня доказывают — они лучшие в своём деле.

Марина Седых, генеральный директор Иркутской нефтяной компании.

Люди, которые занимают призовые места, не только лучшие по профессии, но быстро поднимаются по карьерной лестнице. Достаточно хороший старт для профессионалов.

133 участника и 18 номинаций. Борются за звание лучших в помещениях, где проходит теоретическая часть конкурса, на автодроме, лабораториях и на месторождении. Основной этап разворачивается на стадионе «Водник» в Усть-Куте. Здесь одновременно соревнуются машинисты технологических насосов, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, пожарные и другие. Важной составляющей конкурса является оказание первой помощи пострадавшим. И большинство из конкурсантов хорошо с этим справляются.

Николай Буйнов, исполнительный директор Иркутской нефтяной компании.

Нам есть чем гордиться, а я горжусь вами. То, что вы тут стоите — это люди, которые хотят стремиться, хотят расти. Все тоже самое, что делает компания каждый день и очень быстро. Спасибо вам большое. Рад, что мы вместе с вами еще что-то сделаем.

Победители определились за два дня. И вот результат: 72 призера. Кроме денежных премий, они в течение года будут получать прибавку к зарплате до 20% в зависимости от занятого места в конкурсе. А так же приятный бонус — работники, ставшие лучшими в нескольких номинациях, приглашены на стажировку в Германию.