Лучшее место для праздника Крещения — Байкал

Иордань на Байкале по версии Ростуризма – лучшая в стране. Рейтинг опубликован на сайте ведомства. Иордань мало того что лучшая, так еще и многофункциональная – погружением в нее можно было отметить сразу два события – Крещение Господне и начало года заповедников и национальных парков. По информации Ростуризма, местные операторы уже готовят тематические пакетные туры. На втором месте в рейтинге иорданей – прорубь с видом на памятник ЮНЕСКО, Ферапонтов монастырь, во льду Бородаевского озера. Тройку замыкает купель близ усадьбы Поленово в селе Бёхово Тульской области. Рядом с местным храмом ежегодно на Крещение оборудуется спуск в ледяной ручей.