Ложная тревога — иркутский железнодорожный вокзал проверяли на наличие бомбы
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Ложная тревога — иркутский железнодорожный вокзал проверяли на наличие бомбы

20.07.17

Около 12:30 в полицию поступило сообщение о бесхозной коробке в третьем подъезде иркутского железнодорожного вокзала. Все пассажиры были эвакуированы, часть здания оцеплена. Сотрудники Росгвардии провели проверку коробки. Коробка оказалась пустой. На время проверки часть здания была оцеплена, на месте дежурили скорая помощь, МЧС и полиция. В настоящее время работа вокзала полностью восстановлена.
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