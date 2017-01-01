Лесные пожары и крушение Ил-76

Авиационная техника привлекалась в этом году для тушения пожаров. В начале года спасатели боролись с тлеющими торфяниками в Усольском районе. Как только удалось ликвидировать эти очаги, начались лесные пожары. Режим Чрезвычайной ситуации в Иркутской области вводился дважды. Огнём было уничтожено десятки тысяч гектаров тайги. Лес горел в основном на севере области – в труднодоступных местах, куда добраться по земле почти невозможно. Спасала только авиация – самолеты Бе-200, АН-2, вертолеты Ми-8 сбрасывали тонны воды. Каждый раз летчики снижались так низко, как только можно – чтобы точно попасть, чтобы залить самый центр пожара. Один такой вылет для команды ИЛ-76 оказался последним.

1 июля. 10.19 утра. Ил-76 с бортовым номером RA — 76 840 МЧС России готовится совершить свой второй вылет в Качугский район. Там горят 900 гектаров тайги. Огонь подходит к населенным пунктам. На борту самолета — «водяной бомбардировщик», так еще называют эту машину – несколько тонн воды. Они должны быть сброшены в эпицентр пожара. На такой малой высоте, как только возможно. В условиях плотной дымовой завесы. За плечами экипажа – 33 боевых вылета. Этот – 34-ый.

10:54. Экипаж Ил-76 перестал выходить на связь. Самолет ищут диспетчеры в эфире. Ищут в небе, пока еще в небе – находящиеся поблизости вертолеты, которые тоже тушили лесные пожары. Поиски ведутся и на земле – пока безрезультатно. МЧС России начинает полномасштабную поисковую операцию. В Иркутск прибывают лучшие бойцы отрядов «Центроспас» и «Лидер». На подмогу приходят дополнительные силы из Сибирского регионального центра. К утру 2 июля в операции задействовано более полутысячи человек и 16 самолетов. В аэропорту Иркутска развернут оперативный штаб.

Первая группа спасателей вылетает в Качугский район на этом Ми-8, вторая – на Ми-26. Отряд «Центроспас» – их почти 100 человек – грузит необходимое оборудование и продовольствие. В Качуге лагерь спасателей разбит на бывшем аэродроме. К предполагаемому месту крушения выдвигаются наземные группы, территорию мониторят с воздуха.

Леонид Беляев, зам. министра МЧС России

Когда наши спасатели попали на гору – мы нашли 20 человек местных жителей. Про которых, в принципе, никто и не знал. Эти люди последними видели самолет. Он над ними пролетел, они показали направление – куда он улетел. Они слышали некий хлопок, после чего перестал гудеть двигатель.

На сопке, которую указали местные жители, к утру найдут пропавший Ил-76 в трех километрах от населенного пункта Рыбный Уян в Качугском районе. В составе экипажа погибшего Ил-76 были 10 человек. Все – крепкие профессионалы. Их тела найдут в течение суток. Церемония прощания на взлетной полосе Иркутского аэропорта, откуда Ил-76 отправился в последний рейс. Затем спецборт увезет погибший экипаж в Подмосковье – туда, где живут родные. В МЧС обещали: семьи погибших в беде не оставят. Поддержат.

Спустя два месяца названа официальная причина: трагедия произошла из-за ограниченной видимости и высокой турбулентности. Когда закончилось расследование Межгосударственного авиационного комитета, стало ясно: за семь минут до крушения пилоты получали предупреждения о приближении земли. Но снижались, но тушили. Спасая жизни людей ценой собственной жизни.