Ледяные сказки Маньчжурии

Ледовый городок, а также фестиваль «Праздник льда и снега» для русских, в том числе, и иркутских туристов, открылся и в Маньчжурии. Фестиваль проводится в 18 раз. Более десятка скульпторов целый месяц превращали бесформенные глыбы льда и снега в произведения искусства. Это персонажи мультфильмов, легенд и сказаний, и самые узнаваемые строения трех стран – Китая, России и Монголии. Тема праздника – мелодия льда и снега, очарование пограничного города. Всего рабочие использовали 30 тонн льда и снега. Построено более 50 скульптур, в том числе, самая большая — ледяная горка высотой в четырехэтажный дом.