Лайнер МС-21 будет поставляться в Индонезию

В Индонезии может появиться центр по обслуживанию самолетов МС-21, который выпускает Иркутский авиазавод. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в страну. В Джакарте прошла презентация лайнера. Глава МИДа отметил: Россия рассчитывает, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок Индонезии и станет оптимальным решением для транспортной взаимосвязи островов архипелага.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Отмечаем, что производитель этого самолета корпорация «Иркут» готова не только поставлять в Индонезию данную машину, но и развернуть здесь многоплановое научно-техническое и производственное сотрудничество с местными индонезийскими партнерами. Речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолетов.