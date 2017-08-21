К школьному сезону готовы!

В первую очередь кабинеты и коридоры. Систему обнаружения пожаров в школе села Оёк проверяет начальник регионального управления МЧС. Валентин Нелюбов поясняет — в этом году во многих школах выявлены нарушения при оборудовании эвакуационных выходов.

Валентин Нелюбов, начальник управления МЧС России по Иркутской области.

По путям эвакуации грешат больше всего — это и закрытые двери, захламление путей эвакуации, неисправленные доводчики, они должны работать, потому что выход со второго этажа должен быть защищен, если будут задымление на первом. Но пока мы говорим, что школа готова, ремонт сделан неплохой, а дальше все зависит от персонала, насколько он будет подготовлен.

В школьной библиотеке своя приемка — сюда поступили новые учебники. Ими обеспечат всех учеников. На покупку изданий из областного и районного бюджетов выделено 605 тысяч рублей. Кроме того, в нескольких классах обновят научную литературу.

Людмила Каликина, директор библиотеки «Оёкская средняя общеобразовательная школа».

У нас пилотный проект — ФГОСные учебники, меняем линейку с 5-го класса, дошли до 9 класса. Это уже не первый год. И нынче в 9 классе все учебники будут сменены на новые, согласно госстандартам.

Ещё один пилотный проект — продажа урожая, который выращивают ученики на приусадебном участке. На вырученные деньги покупают канцелярию. Это многолетняя традиция помогает выжить в трудные времена. За 41 год Оёкская средняя школа многое пережила.

Ольга Тыртышная, директор «Оёкская средняя общеобразовательная школа».

Старая система отопления, водоснабжения, кровля прохудилась, и в дожди бывает так , что даже протекает, стараемся силами местной администрации, районной, с помощью родителей, решать все эти вопросы.

Во время ремонта в школе этим летом заменили напольное покрытие, во всех кабинетах и коридорах — освещение. 1 сентября порог школы переступят 740 детей из Оёка и ближайших населенных пунктов.

Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Когда школа принимается к новому учебному году, в основном смотрят режимные моменты. Чтобы запасные выходы открывались легко, чтобы ничего не перегораживало пути эвакуации, это санитарные правила, чтобы соблюдалась поточность приготовления блюд. Чтобы была питьевая вода, которая соответствует всем нормам и правилам.

Всего в Иркутской области к приемке представлены 1927 школ, все они на сегодняшний день приняты. На подготовку новому учебному году из средств регионального и муниципального бюджетов выделено более 1,5 миллиардов рублей. Всего в этом году за парты в Приангарье сядут более 300 тысяч детей.