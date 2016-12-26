Видео Главная новость Общество Крушение Ту-154: в стране день траура 26.12.16

В связи с общенациональным днём траура в Иркутске отменены развлекательные мероприятия. Открытие ёлки Правобережного округа перенесено на 27 декабря. Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. Военно-транспортный самолет летел из Подмосковья в Сирию. На его борту находились 92 человека. Большинство – артисты ансамбля имени Александрова, они летели, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. В апреле 2015 ансамбль побывал в Иркутске. Тогда столица Приангарья стала первым городом в гастрольном графике всемирно известного коллектива. Во Дворце спорта «Труд» они исполнили 15 вокальных и хореографических номеров. Этот концерт тогда открыл в Иркутске марафон мероприятий, посвящённых 70-летию Победы.