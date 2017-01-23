Кортов и спортплощадок в Иркутске станет больше

Новые спортивные площадки и корты появятся в Иркутске в 2017 году. Об этом заявил мэр Дмитрий Бердников во время объезда спортивных сооружений областного центра. Он посетил деревянный хоккейный корт в Октябрьском округе, который был восстановлен одним из муниципальных учреждений, а также многофункциональный корт на улице Байкальской. За каждым из этих объектов закреплен свой инструктор, там тренируются дворовые команды. Строительство новых спортивных сооружений станет возможным благодаря реализации проекта «Городская среда».

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Будет ли это многофункциональная спортивная площадка или силовая площадка – все зависит от мнения и желания жителей. Это очень важные и нужные вещи, и мы должны ими заниматься. Времени на раскачку у нас нет. Вот сегодня я даю поручения руководителям комитетов, главам округов – немедленно приступить к реализации данного проекта.

Кроме строительства спортивных сооружений, внимание будет уделено и развитию дворового хоккея. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях частно-муниципального партнерства обеспечить такие команды единой спортивной формой и инвентарем.