Корабль молодежи мира прибыл в Иркутск

На железнодорожной станции «Иркутск-Пассажирский» встречают участников делегации «Корабля молодежи мира». 32 человека из 12 стран, в том числе из Японии, Египта, Турции и Индии. Рё Сувама — представитель страны восходящего солнца — самый молодой участник проекта — ему 20 лет. Студент дальневосточного федерального университета факультета международных отношений три года назад переехал во Владивосток. Но всегда мечтал посмотреть и другие города России. Ведь у самой большой страны в мире особенная история и культура.

Рё Сувама, участник проекта (Япония).

Есть много стереотипов про Россию. Я думаю, что очень интересно будет путешествовать с другими иностранцами, как будут принимать это всё. Я за 3 года уже привык к многому. Но все равно я не был в Иркутске, Новосибирске и еще в Казани. В Москве и Питере уже был.

Участники программы — люди в возрасте от 20 до 52 лет, начали свое путешествие из Владивостока. Кроме иностранцев в поезде едут и ребята из России. Во время путешествия они помогают остальным участникам познакомиться с нашей культурой.

Рамзия Фаздалова, участник проекта (Россия).

Помимо того, что мы открываем Россию сами для себя и для наших друзей. Мы также разрабатываем проекты, то есть все это время, которое мы проводим в поезде. Разрабатываем 4 проекта, потому что мы поделены на 4 группы по 8 человек, вся остальная команда- это оргкомитет, то есть- это бизнес,предпринимательство, экотуризм, волонтерство и культурная составляющая программы, то есть мультикультурность.

После торжественной части участники проекта приступают к работе и отправляются на встречу к министру по молодежной политике Иркутской области Александру Попову. Презентуют ему «Корабль молодежи мира». Проект во второй раз организовывает Международный образовательно-культурный проект RUSWY Train. Это программа путешествия по Транс-Сибирской магистрали. Основная цель которого, не только познакомить выпускников международной программы с культурой России, но и наладить международное сотрудничество.

Алина Лотофуллина, президент ассоциации выпускников «RUSWYAA».

Этот проект проводится в таком масштабе впервые, все вместе, я, как руководитель ассоциации выпускников программы «Корабль молодежи мира», то есть инициатива выросла оттуда, после участия в этой программе.

Участники пробудут в Иркутске до 5 августа. В программе — знакомство с городом и поездка на Байкал. После этого международный корабль отправится в Новосибирск, затем в Казань. Конечной точкой будет Москва, где каждая из четырех команд представит свой разработанный проект на обсуждение.