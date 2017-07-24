Конкурс среди операторов машинного доения коров прошел в деревне Ревякино Иркутского района

Конкурс среди операторов машинного доения коров прошел в деревне Ревякино Иркутского района24.07.17
Это — одна из 40 коров, которых отобрали для областного конкурса по жестким критериям: они должны быть молочными и при этом спокойными. Мероприятие проходит на одной из самых крупных молочно-товарных ферм региона в деревне Ревякино Иркутского района. Сюда приехали работники сельхозпредприятий — победители местных конкурсов из 17 районов Прианагрья. Сначала конкурсанты сдают письменный экзамен — тест о характеристиках молока и правила дойки. А затем приступают к практической части конкурса
Доярка из Нукутского района Наталья Окорокова — самая первая участница практического этапа. Ее задача подготовить не только доильный аппарат, но и что немаловажно — корову. Женщине досталась напарница по имени Скромная. Однако дает эта корова далеко не скромное количество молока — до 40 литров в день. Результат зависит от подготовки. Установить аппарат — лишь полдела, перед этим важно сделать массаж. Судьи засекают время. С подготовкой участница управилась меньше чем за пять минут
Наталья в этом году уже становилась победителем конкурса среди доярок Нукутского района. Женщина имеет собственную фирму по производству коровьего молока.
Наталья Окорокова, участница конкурса.
Мы живем в сельской местности, где основной работы нет. Поэтому всю жизнь занимались своим хозяйством и 3 года назад решили с мужем свое фермерское хозяйство открыть и вот у нас направления основное животноводство молочное, так вот и доим коров, нынче участвовала в районном конкурсе заняло 2 место, сейчас приехала на областной. Все впервые конечно. Половину забыла.
Максим Константинов, главный судья соревнований.
Самый главный этап — это доение коров. Где можно, как и набрать баллы максимально, так и максимально их потерять. Это непосредственно работа с животными, это самое главное. Ну и второе — это сборка и разборка доильного аппарата, то есть как оператор машинного доения владеет тем инструментов, с которым ему приходится работать каждый день.
Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.
Мы должны говорить о том, что доярки, пахари — это сегодня самые востребованные профессии, самые нужные для сельского хозяйства нашей страны, поэтому мы всегда проводили и будем проводить такого рода конкурсы, которые способствую и увеличению объемов производства и оснащению современным оборудованием.
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