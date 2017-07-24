Конкурс среди операторов машинного доения коров прошел в деревне Ревякино Иркутского района

Это — одна из 40 коров, которых отобрали для областного конкурса по жестким критериям: они должны быть молочными и при этом спокойными. Мероприятие проходит на одной из самых крупных молочно-товарных ферм региона в деревне Ревякино Иркутского района. Сюда приехали работники сельхозпредприятий — победители местных конкурсов из 17 районов Прианагрья. Сначала конкурсанты сдают письменный экзамен — тест о характеристиках молока и правила дойки. А затем приступают к практической части конкурса Доярка из Нукутского района Наталья Окорокова — самая первая участница практического этапа. Ее задача подготовить не только доильный аппарат, но и что немаловажно — корову. Женщине досталась напарница по имени Скромная. Однако дает эта корова далеко не скромное количество молока — до 40 литров в день. Результат зависит от подготовки. Установить аппарат — лишь полдела, перед этим важно сделать массаж. Судьи засекают время. С подготовкой участница управилась меньше чем за пять минут Наталья в этом году уже становилась победителем конкурса среди доярок Нукутского района. Женщина имеет собственную фирму по производству коровьего молока.

Наталья Окорокова, участница конкурса.

Мы живем в сельской местности, где основной работы нет. Поэтому всю жизнь занимались своим хозяйством и 3 года назад решили с мужем свое фермерское хозяйство открыть и вот у нас направления основное животноводство молочное, так вот и доим коров, нынче участвовала в районном конкурсе заняло 2 место, сейчас приехала на областной. Все впервые конечно. Половину забыла.

Как только дойка закончилась, участницы торопятся в комнату приема молока. Именно здесь проверяют санитарную подготовку и чистоту продукта. Определяют по таблице в соответствии с ГОСТОм. В качестве фильтра — ватный диск. Достичь максимальных результатов желательно на каждом этапе конкурса. Всего их четыре. После теории, доения и санитарной проверки, участники приступают к разборке и сборке доильного аппарата.

Максим Константинов, главный судья соревнований.

Самый главный этап — это доение коров. Где можно, как и набрать баллы максимально, так и максимально их потерять. Это непосредственно работа с животными, это самое главное. Ну и второе — это сборка и разборка доильного аппарата, то есть как оператор машинного доения владеет тем инструментов, с которым ему приходится работать каждый день.

На смену ручной работе давно пришла механизированная. И они больше — не доярка, а операторы машинного доения коров. Проведение такого мероприятия в первую очередь способствует повышению имиджа и престижа этой профессии. С такими специалистами в области сегодня дефицит.

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Мы должны говорить о том, что доярки, пахари — это сегодня самые востребованные профессии, самые нужные для сельского хозяйства нашей страны, поэтому мы всегда проводили и будем проводить такого рода конкурсы, которые способствую и увеличению объемов производства и оснащению современным оборудованием.

Конкурс на звание лучшего оператора машинного доения проходит в Приангарье уже в 27 раз. Победители получат денежные призы от 100 до 300 тысяч. А хозяйство, принимающее конкурс, — автомобиль Лада Гранта.