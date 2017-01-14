Коммунальная авария в центре Иркутска устранена

Виноват мороз. Установлена причина коммунальной аварии на 2-ой Железнодорожной в Иркутске. Как сообщили в Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению РЖД, из-за низких температур произошла деформация грунта. Промерзшая земля погнула и повредила водопровод. Длина участка, который был деформирован, составляет около 10 метров. Аварийная бригада устраняла неполадки в течение часа. На это время были отключены от холодного водоснабжения два жилых дома.

Андрей Кученков, зам. начальника Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению РЖД

Аварийная ситуация была устранена. Причина – был поврежден магистральный участок водопровода. В настоящее время все ремонтные работы завершены. Сети водоснабжения находятся в рабочем состоянии, источник водоснабжения подан населению в полном объеме. Ремонтные работы завершены.

Напомним, 12 января из прорванной трубы потоки воды устремились на проезжую часть дороги, превратив ее в большой каток. Это привело к возникновению аварийных ситуаций — столкнулись сразу восемь автобусов. Пассажиры не пострадали. В районе образовались пробки. Стояли 2-я Железнодорожная, Маяковского, Джамбула, было парализовано движение по Иркутному мосту.