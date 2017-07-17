Количество пострадавших в ДТП на Рабочего штаба достигло 17 человек

Анастасия Москвитина, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

Движение автотранспорта на Рабочего штаба всегда было очень интенсивным. Именно здесь на перекрестке улиц Марии Цукановой и рабочего штаба произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля Мазда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, водитель микроавтобуса собирается обратиться за медицинской помощью.

Помимо водителей пострадали пассажиры — и автомобиля, и маршрутного автобуса. В больницах остаются 7 человек. Трое из них — дети. Это брат и сестра, которые находились в автомобиле. И третий ребенок — пассажир маршрутки. Самому младшему всего 4 года. С различными травмами они доставлены в отделения травматологии и хирургии Ивано-Матренинской больницы.

Алексей Дегтярев, врач отделения травматологии и ортопедии Ивано-Матренинской больницы.

У одной девочки есть перелом бедренной кости, у двоих детей перелом таза, у третьего перелом костей предплечья, который потребовал манипуляций под наркозом, так же у него перелом костей лицевой части черепа, которые сейчас лор- врачи и травматологи наблюдают, в дальнейшем будет уточняться тактика лечения.

Сейчас состояние несовершеннолетних пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им предстоит пробыть в больнице в течении 14 дней. Присматривают за детьми родственники, так как родители большинства сейчас — в другой больнице. В реанимации 3-й клинической больницы находится четверо взрослых, в отделениях нейрохирургии и травматологии. Все в тяжелом состоянии.

Людмила Митулинская, заместитель главного врача по лечебной части.

Нам доставлено 6 пациентов после ДТП, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии, двум оказана помощь специализированная, отпущены на амбулаторное лечение, так как их состоянии позволяет отпустить на амбулаторное долечивание. Всем оказывается высококвалифицированная помощь, состояние пациентов на сегодняшний день остается тяжелым.



Это видео с места происшествия. ДТП произошло 15 июля около четырех часов дня. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который следовал по маршруту 81.

Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ИРКУТСКОЕ».

Сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что произошло столкновение между автомобилями. Это Мазда Акселла, которая двигалась в направлении выезда из Иркутска и маршртуным транспортным средством Форд Транзит, который двигался в центр города. В результате ДТП в медицинские учреждения Иркутска обратилось 17 человек.

10 пострадавших сейчас на амбулаторном лечении, их здоровью ничего не угрожает. Кто виновник аварии и какова ее причина — еще предстоит установить, сейчас по факту ДТП началась проверка.