Классы в школах закрывают на карантин из-за ОРВИ

45 учебных классов закрыто на карантин в Иркутске из-за эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом сообщают в администрации города Иркутска. На дистанционную форму обучения переведено более 7 тысяч учеников из разных школ города. Это примерно 10% от всех учащихся. Тем временем в Интернете создали петицию о закрытии иркутских школ на карантин. К настоящему времени ее подписали 1515 человек, когда документ наберет достаточное количество подписей, он будет направлен в департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. Как отмечает автор петиции, цитата – «с температурой и насморком на этот день в городе оказалось больше 18 тыс. человек. И это не считая тех, кто к докторам не пошел. Считаем: болен каждый 30 житель города. В связи с этим родители учеников требуют закрытия иркутских школ на карантин». Напомним, по данным регионального управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю в областном центре зарегистрировано 9367 случаев ОРВИ, 6090 заболевших дети. Эпидпорог в областном центре превышен на 22%.