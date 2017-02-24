Карантин продолжается
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Карантин продолжается

24.02.17

19 школ и 12 детских садов закрыты в Иркутской области. Учебный процесс приостановлен из-за распространения острых вирусно-респираторных инфекций. Как сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора, это общеобразовательные учреждения в Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Куте, Бодайбинском и Осинском районах. Детские сады не работают в Боханском, Качугском, Усть-Кутском, Усольском районах. За минувшую неделю в Приангарье почти 25 тысяч человек обратились за помощью к медикам. Диагноз грипп поставлен 116 заболевшим. Тем не менее, уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 22%.

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