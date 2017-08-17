Камень памяти

В руках цветы, на лицах скорбь. Дети и внуки жертв политического террора собрались на памятном месте. Здесь, в районе поселка Пивовариха, в советские годы находилась база государственной безопасности НКВД. В 1937 сюда свозили тела расстрелянных жителей Приангарья. Казнили по статье, которая вызывала страх у советских граждан — «Измена Родине». Точное количество захороненных жертв не известно. Среди них дед Сергея Мулевича. Иннокентию Хандерхваеву было 30 лет. Бабушка Сергея хранила молчание о тех событиях.

Сергей Мулевич, житель г. Иркутска.

Как мама моя говорит, что она им поменяла фамилии в то время, год рождения. Моя мама не знает даже год своего рождения. Может быть и бабулю бы арестовали, но на момент ареста она в больнице была. Когда выписалась, ее сразу предупредили. Она забрала детей и уехала.

Жители Приангарья, чьи родственники здесь похоронены, решили присоединиться ко Всероссийской акции. 30 октября в Москве будет открыт монумент жертвам репрессий «Стена скорби». Этот камень из Пивоварихи станет частью монумента.

Самат Даутов, председатель общества реабилитированных Иркутской области.

Чтобы наша частица расстрелянных была и в Москве, мы стали подбирать камень. У меня просьба ко всем присутствующим здесь, мы подобрали прямо здесь, с могильника, камень. Вы одобряете, чтобы мы его отправили? Организовать там надпись Пивовариха, Иркутская область.Чтобы приходили в Москве и видели, что из Иркутска наши корни.

Из желающих прикоснуться к камню выстроилась очередь. В ближайшее время его отправят в Москву. Тем временем на территории Иркутского мемориала продолжаются работы по благоустройству. Пока обнаружено только 4 рва- накопителя с останками погибших, специалисты предполагают что их в разы больше.

Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Губернатор дал ряд поручений по благоустройству данной территории. В концепции развития территории — информационный стенд, звонница и благоустройство остальной части территории. Это долгосрочный проект, который будет длиться в течении нескольких лет. Часть работ будет сделана к октябрю.

В канун памятной даты в Иркутске будет издана книга о жертвах политических репрессий и мемориальном комплексе в поселке Пивовариха.