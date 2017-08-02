Как формируют меню для самых маленьких?

В мясном цехе комбината питания ежедневно производят около тысячи поз. Но эта продукция не попадет в меню школьников и детсадовцев. А вот котлеты, которые готовят рядом — одно из блюд детского обеда. Оно соответствует всем требованиям сбалансированности питания и потребностям растущих организмов.

Виктор Беляев, директор комбината питания г. Иркутска.

Мы не можем взять и придумать что-то новое. То есть до того, как мы делаем меню, сначала оно проходит экспертизу. Потом оно проходит подтверждение в Роспотребнадзоре. Потом мы подтверждаем с руководителями образовательных учреждений, после этого только мы можем его ввести.

Так, сбалансированность содержания белков, жиров, углеводов и витаминов в детском меню предлагают взять за основу при выделении финансирования на питание. Соответствующий проект закона разработали парламентарии Приангарья.

Владимир Новожилов, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Депутаты Законодательного собрания представят проект закона, который предусматривает формирование цены питания не в зависимости от того, сколько средств надо, а в зависимости от того, какое сбалансированное питание нужно детям. И с 1 января надеюсь, что это вступит в силу.

Пока парламентарии разрабатывают детали, сотрудники комбината питания демонстрируют новое оборудование, которое установили в этом году. Оно помогло увеличить объем производства. Теперь решается вопрос о запуске дополнительной линии.

Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

Это вопрос создания специальной линии для детей, страдающих различными заболеваниями. У нас сегодня в группах детских садов тех же школах есть дети, которые страдают аллергическими заболеваниями, дети, которые страдают редкими заболеваниями и при этом тоже хотят быть адаптированы, быть в детском саду.

Например, для некоторых детей могут разработать меню без содержания лактозы. Сейчас на обслуживании комбината питания находятся 220 организаций. Ежедневные обеды получают около 78 тысяч человек.