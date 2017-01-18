Итоги 2016 подвел председатель правительства Приангарья Александр Битаров

Финансирование строительства и капитального ремонта социальных объектов в Приангарье будет увеличено вдвое. Соответственно должны вырасти темпы выполнения работ. Особое внимание — долгостроям Усть-Ордынского бурятского округа. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. О чем еще шла речь, расскажет Галина Тюрнева.

Пресс-конференцию Александр Битаров начинает с одной из самых обсуждаемых тем этой зимы. Отопительный сезон. Он был проблемным, говорит председатель правительства региона. Теперь все под контролем: профильное министерство вместе с мэрами территорий еженедельно отчитываются о положении дел, запасы угля – в том числе и в военных городках – достаточные. Что касается Вихоревки – сейчас после ремонта работают все 4 котла, к марту в город доставят два новых. Бюджет вновь изыскивает средства на реконструкцию теплоисточника – хотя деньги в Вихоревку направлялись неоднократно.

Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области

Вы знаете, взял анализ за последние 7 лет – в тепловые сети Вихоревки начиная с 2010 года было вложено 125 млн. рублей. Наверное, вопросы не только к нам, но и ко всем тем, кто вкладывал довольно большие деньги в эту тему, и я надеюсь, там тоже работает следственный комитет, и в итоге будут выявлены герои и предъявлены обвинения.

Еще не прошел сезон отопительный, как пора готовиться к новому – пожароопасному. В этом году, говорит Александр Битаров, министерству лесного комплекса поручено усилить работу с арендаторами участков. Эти кадры сделаны летом прошлого года. Если в мае-июне, когда горел лес у населенных пунктов, с огнем справлялись хорошо – Приангарье даже ставили в пример другим субъектам – то потом, когда пожары ушли в глубь, ситуация вышла из-под контроля. Этому способствовала и погода.

Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области

На территории области в 2016 году было 302 дня 5 класса пожароопасности, то есть это крайне высокие температуры и отсутствие осадков. Для сравнения таких дней в 2015-ом году было 46, в 2014-ом – 75. Так что когда мы говорим о том, что пожаров по общей площади было больше – я этот момент признаю, но в то же время надо отметить, что к этому были и объективные предпосылки.

Тем не менее, работа областной комиссии по чрезвычайным ситуациям по эффективности признана второй в Сибирском федеральном округе. Впереди нас только Томск. Есть и другие успехи, отмечает председатель правительства. Так, по темпу роста доходов мы первые в стране. Этот показатель поднялся на 27%, что позволило, например, выплатить бюджетникам зарплату за декабрь – в декабре. Удалось удержать госдолг, в 1,5 раза увеличить финансовую поддержку муниципальных образований и поднять уровень минимального размера оплаты труда.

Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области

За 2016 год мы увеличили МРОТ на 10% по отношению к прожиточному минимуму, он составлял 75%, теперь составляет 85%. На 2017 год мы договорились, что мы его дважды будем повышать, и к 1 января минимальный размер оплаты труда сделаем равным прожиточному минимуму. Федеральным правительством поставлена задача – сделать это до 2020 года.

Александр Битаров поделился и планами на следующий год. Главный из них – нарастить темпы строительства и капитального ремонта социальных объектов. Уже известно, что финансирование на эти цели будет увеличено вдвое.