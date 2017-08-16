Итоги рабочего визита Сергея Левченко в Шелехов

Из старого останутся только стены. Все остальное будет обновлено. Шелеховскую детскую больницу капитально ремонтируют впервые за 60 лет. На эти цели из областного бюджета выделено более 32 миллионов рублей. Сейчас рабочие укрепляют стены, а затем приступят к замене кровли, пола, дверей, окон, всех коммуникаций и пристроят теплые тамбуры. Работы завершат к 27 октября этого года.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

В шелеховской детской больнице не только будет проведен капитальный ремонт, но и сюда поступит новое оборудование, мебель, инвентарь, игрушки. Все будет выполнено в ярких тоннах. Чтобы детям здесь было максимально комфортно.

Этот стационар рассчитан на 30 коек. На время ремонта дети размещены в хирургическом отделении районной больницы. Ход работ на объекте, сегодня проверяет губернатор Приангарья Сергей Левченко. Раньше медучреждение находилось в запущенном состоянии по многим направлениям. По поручению главы региона были проведены кадровые перестановки — назначен новый главврач, выделены средства на покупку современного оборудования. Здесь будут установлены новые рентген аппараты. Дополнительно открыты кабинеты неотложки и забора крови, будет работать ПЦР-лаборатория. Оптимизирована работа регистратуры.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы.

Нами так же проводится подготовка помещения под компьютерный томограф, который будет поставлен 17 октября. Аукцион сыгрался в августе.

Далее глава Приангарья отправляется во дворец культуры «Металлург» — на встречу с жителями. По их обращениям, которые поступили в адрес заместителя начальника управления губернатора и правительства Иркутской области Александра Гоголева, была назначена поездка в Шелехов. У первостроителей города металлургов немало вопросов, в первую очередь по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

-Будет ли для нашего города продолжения этой программы?

— Она будет продолжена, но с 19 года. 18 год будет немного перерыв, нам нужно использовать для того, чтобы наработать проекты.

Так же звучат вопросы о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, о судьбе поселка Чистые Ключи и многое другое. А жители домов по улице Известковая, в основном, дети-сироты, которые здесь получили квартиры, просят Сергея Левченко построить дополнительную детскую площадку. Необходимость есть — здесь проживают 104 ребенка. Та, что есть, не вмещает всех детей.

Мария Зуева, жительница г. Шелехова.

Для детей сделать велосипедную трассу. Чтобы они там катались. Потому что здесь очень большое движение и страшно. Гоняют сильно.

Губернатор дает поручение, чтобы в ближайшее время завезли сюда детские сооружения. А в перспективе вокруг домов сделать велодорожку. В ходе рабочей поездки губернатор посещает ряд промышленных объектов. На Иркутском кабельном заводе рассказывают, предприятие входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России. Выпускают продукцию в соответствии с мировыми стандартами, при этом каждый раз улучшают ее качество. А на Иркутском алюминиевом заводе Сергей Левченко осматривает электролизный цех и литейное отделение, где ему демонстрируют образцы готовых изделий. Мощность завода составляет 400 тысяч тонн алюминия в год.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Предприятия работают достаточно устойчиво по сравнению со многими городами Иркутской области. Конечно постепенно, в связи с модернизацией, сокращают коллективы. Но работа у города есть. Поэтому город в этом плане не депрессивный, по сравнению с другими, по сравнению, где предприятия закрыты.

Руководство региона и предприятий обсуждают реализацию системы частно-государственного партнерства, вопросы налоговой отдачи от заводов и их социальные мероприятия, которые направлены на улучшение комфорта жителей города металлургов.