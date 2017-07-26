Иркут: новые игроки и курс на победу

На поле — основной состав «Иркут» играет с потенциальными одноклубниками — ребятами из детско-юношеской лиги. Под номером 70 — один из звезд клуба, Антонио Каетано. Отыграв половину сезона за «Иркут», он ушел в «Уралмаш», чтобы набраться опыта. И теперь, с новым багажом знаний и навыков, готов защищать родной иркутский клуб.

Антонио Каетано, атакующий защитник баскетбольного клуба «Иркут». Естественно, это очень положительные эмоции, то есть мы впервые заняли 2-е место, то есть, я очень рад, что участвовал в этой истории, был задействован, хоть и полгода, но для меня это много чего значит, потому что я патриот своего города, я очень люблю его. Для меня большая честь выступать за город Иркутск.

Играть за «Иркут» было бы честью и для молодых баскетболистов. Но пока — это только в перспективе. Такие тренировки способ выявить из юных самых талантливых и амбициозных. Таким здесь считают Алексея Макарова, ему 15 лет. Всю игру от опытных товарищей не отстает и от совместных занятий берет максимум, хоть пока и не уверен в себе на сто процентов.

Алексей Макаров, баскетболист.

Можно сказать, страшно. Я могу ошибиться, мне будет обидно, что я это сделал и, типа, неуважение к ним вроде в этом, все.

Вся тренировка под чутким контролем главного тренера баскетбольного клуба Александра Лукина. Он говорит, команда укомплектована уже на 70 процентов. К началу нового сезона подтянутся новые игроки. Их имена пока не разглашают.

Александр Лукин, главный тренер баскетбольного клуба «Иркут». На настоящий момент наша задача простая:укомплектоваться до начала нашего предсезонного сбора, до 7 числа, качественно провести подготовку, выступить ка Кубке Сибири и Дальнего Востока с положительным результатом, получить необходимый нам игровой опыт и после этого войти в сезон, в котором наша задача не меняется: попасть в плэйофф и там занять как можно более высокое место.

Это заключительную тренировка сезона. Посмотреть на нее пришли гости. В их числе министр спорта Иркутской области Илья Резник. Ведомство помогло «Иркут» этим летом организовать лагерь, в котором молодые ребята со всего Приангарья смогли встретиться с профессиональными игроками, и получили вектор для дальнейшего развития.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

Помощь, безусловно, будет. Об этом говорил Сергей Левченко. Команда, в лубом случае будет играть. Безусловно, это будет не бюджет, это будет внебюджетные источники. Но сегодня правительство работает над тем, чтобы команда себя чувствовала спокойно. С игроками была возможность подписывать, если не долгосрочный, то среднесрочные контракты, то есть не на один год, на перспективу. Чтобы у нас была у всех возможность ходить на баскетбол, радоваться успехами любимой команды.

Сейчас иркутский баскетбольный клуб уходит на каникулы. Ребят ждет заслуженный отдых. А уже в начале сентября они откроют новый сезон — и по всем прогнозам, он будет не менее успешным, чем предыдущий.