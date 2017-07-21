Иркутянка Инна Борисова создала уникальную коллекцию кукол

Вот так происходит процесс создания куклы. Сначала скульптор Инна Борисова формирует все части тела в программе 3D моделирования. Уже на этом этапе примерно понятно — как будет выглядеть новое творение. Потом виртуальная модель материализуется — для этого изготавливаются гипсовые формы, а в них заливается фарфоровая масса.

Сейчас мы будем отливать голову. Голова — это самый сложный, лично для меня, элемент.

После того, как масса застынет, заготовку достают и обжигают в печи. Затем шлифуют, проделывают отверстия для резинки, на которые крепятся шарниры. Самым главным этапом является второй, так называемый высокий обжиг, при котором фарфор приобретает свои свойства. Весь процесс создания куклы кропотливый. После производства заготовок, куклам придают характерный образ.

Инна Борисова, скульптор.

После этого я делала глазурную роспись, краска, разводится со специальным раствором, каждый со своим, я работала с сахарным сиропом. Отлично было. Было 7-8 обжигов красочных, потом сборка, костюмы, парики, какие-то еще финальные штрихи.

И вот итог. Первая выставка Ирины и одновременно ее дипломная работа. Эти куклы — как дети — рождались на протяжении девяти месяцев. Их объединяет общая эстетика — на создание коллекции скульптора вдохновил древнеславянский праздник Ивана Купалы. Все в лучших традициях мистического дня — изначально предполагалось, что одежды у кукол не будет. Но общественное мнение взяло свое — для того чтобы представить свою работу преподавателям, а позже посетителям музея игрушечных девушек пришлось нарядить.

Виталий Ткачев, младший научный сотрудник городского выставочного центра В. Роголя.

Как говорила нам автор, делают такие и на Востоке. В России очень мало, кто этим занимается и, в принципе, им интересно ее творчество. Выставка эта в первый раз у девушки проходит, но я думаю, что это не в последний раз.

Кукол делают не только на Востоке — по всему миру. История кукол такая же многовековая, как и история всего человечества. А фарфоровая кукла — это произведение искусства, которое трудно назвать игрушкой. Изящно проработанные детали: выразительные глаза, изящные руки, прически — делают их уникальными.

Екатерина Проворотова, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

Фарфоровая кукла впервые увидела мир в 18 веке, благодаря французам. Они создали 35-сантиментровую модель, с пропорциями взрослой женщины, для того чтобы удивлять мир своей модой. В 90-х годах прошого века впервые появилась фарфоровая кукла с шарнирными соединениями. И они тут же завоевали весь мир. Особое внимание уделяется деталям. например, волосы этой красавицы сделаны из козьей шерсти, они помогают сделать прическу более естественной.

И таких деталей — множество. Возможность рассмотреть их сейчас есть у иркутян. Выставка Инны Борисовой будет работать в городском выставочном центре Рогаля до пятого августа.