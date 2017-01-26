Иркутянин выиграл соревнования по зимнему дрифту

Иркутянин Евгений Лосев выиграл всероссийские соревнования по зимнему дрифту. Третий этап состязаний прошел на трассе «Красное кольцо» в Красноярске. 53 участника из Иркутска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и других городов боролись за звание лучшего гонщика на льду. Спортсмены вышли на старт в двух классах: «Жигули» и «Иномарки». Всего в соревнованиях 6 этапов. На этом, третьем – Евгений Лосев одержал победу в классе «Жигули». Сейчас иркутский пилот готовится к соревнованиям, которые пройдут в Кемерево.