Иркутяне завоевали золотые медали по гольфу

Такой удар у новичка не получится. Николай Аникеев уже четыре года занимается гольфом и участвует в соревнованиях разного уровня. Но таких результатов еще не добивался. Свою серебряную медаль чемпиона Cибири и Дальнего Востока, скромно, объясняет везением. Но на самом деле его везение — это ежедневные шестичасовые тренировки. Говорит, самое сложное — найти в своем плотном рабочем графике столько свободного времени.

Николай Аникеев, серебряный призер чемпионата Сибири и Дальнего Востока по гольфу. Мы все любители в гольфе, поэтому, конечно, для нас это хобби. Еще у каждого из нас есть своя другая работа, которая является основной, а гольф только в свободное от работы время. Крупных побед в Красноярске личных не было, командные результаты были неплохие. По всей видимости тренировки дали о себе знать, мастерство растет.

Готовясь к игре, гольфисты собирают вот такую увесистую сумку. Она называется бэг. В ней должно быть все необходимое — сменная одежда, полотенца, мячи. И главное — 14 клюшек — это максимальное количество, которое имеет право использовать игрок за один матч. Вес такой сумки больше 20 кг. Поэтому спортсмены используют специальные тележки.

Тяжело на тренировках — легко на соревнованиях. И это золотое правило. Каждый удар на поле отрабатывается спортсменами отдельно. Важна не только техника, но и сила подачи, и скорость мяча. Вернувшись домой после победы, гольфисты в родных стенах не перестают оттачивать мастерство. Впереди у игроков более серьезные соревнования.

Петр Шевченко, тренер сборной по гольфу Иркутской области . Сейчас формируется юношеская команда на спартакиаду учащихся в 2019 году. И вот наши победители скорее всего поедут на соревнования в Москву на первенство России. Шансы есть всегда, но в Москве сильная школа, в Питере сильная школа, поэтому будем стараться, тренироваться.

Золото в личном первенстве взял Андрей Чжу Ци Юнь, на третьем месте Баир Базыров. В этом году завоевать всевозможные награды нашим спортсменам не помешали погодные условия. Красноярск встретил их дождем. На некоторое время организаторы даже останавливали игру. В планах тренера и команды принимать соревнования и у себя на площадке — игроки намерены организовать ежегодный турнир на базе иркутского клуба.