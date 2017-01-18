Иркутяне — в составе сборной России по хоккею с мячом

Хоккеисты «Байкал-Энергии» Денис Рысев и Евгений Иванушкин вошли в состав сборной России. Накануне тренерский штаб национальной сборной утвердил список игроков для выступления на 37 чемпионате мира по хоккею с мячом. Он пройдёт в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Как отмечается на сайте иркутского клуба, для Дениса Рысева это будет четвёртый чемпионат, а для Евгения Иванушкина двенадцатый. Первый матч сборная России проведет 30 января против сборной Казахстана. Начало 2 часа ночи по иркутскому времени. А сегодня «Байкал-Энергии» встречалась » Водником» из Архангельска. Счет 4:2 в пользу иркутян.