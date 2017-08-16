Иркутск готовится к юбилею Александра Вампилова

В узком коридоре портреты нашего земляка Александра Вампилова написанные разными авторами и в разных стилях. Рядом фрагменты из его пьес и жизни. Экскурсию для мэра города Дмитрия Бердникова проводит директор культурного центра Галина Солуянова. За беседой обсуждают планы на будущее. Здесь готовятся к 80-летию драматурга. Этот центр открыл свои двери для иркутян и гостей города в 2012 году в день рождения Александра Вампилова 19 августа.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска. Это жизнь. Это дух целой эпохи, связанной с именем Александра Валентиновича Вампилова. Хотел бы поблагодарить тех людей, которые помогают, помогали — приносили эти экспонаты, вещи личные. Это замечательно. Каждая вещь несет определенный смысл.

На этой сцене часто можно встретить героев рассказов и пьес. Однако в день 80-летия драматурга зрители соберутся в другом зале. Большой театральный вечер пройдет под крышей театра юного зрителя, который носит имя Александра Валентиновича. 19 августа в фойе пройдет презентация книги «Звезда прекрасная сияла», а на сцене зрители увидят театральную постановку «Вампилов. Неоконченное…». Памятные мероприятия пройдут и в день гибели нашего земляка — 17 августа.

Галина Солуянова, директор культурного центра имени А. В. Вампилова.

Завтра очень серьезные день. Он грустный. Завтра 45 лет со дня гибели Александра Валентиновича. Он будет такой плавно, печально, торжественно, эмоционально завершенный день. Мы сначала съездем на могилу Александра Валентиновича. Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г. Иркутска.

Нн самом деле, Вампилов удивительный человек. Он остался молодым навсегда. Я очень люблю его цитаты из «Записных книжек». Их ведь действительно растащили на цитаты. Я думаю молодежь и сейчас если не говорит, то так думает.

Вспомнить цитаты драматурга, а так же строки из его произведений можно будет 20 августа. В 16 часов в сквере драматического театра, где установлен памятник Александру Вавилову, пройдёт литературный вечер.