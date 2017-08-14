Иркутская область и республика Татарстан будут развивать межрегиональное сотрудничество

Этот бумажный завод в Казани — одно из предприятий, созданных на территории опережающего социально-экономического развития. Производство турецкое, сырье — из северной столицы Приангарья, из Братска. Сегодня по предприятию проводят экскурсию для губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом визите главы двух субъектов договорились еще в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. Там стало ясно — у регионов много общего.

Рустам Минниханов, президент республики Татарстан.

Мы очень заинтересованы в Иркутской области. Это большой рынок для нашей продукции, машиностроительной продукции, для авиационной отрасли. И в то же время мы являемся крупным потребителем целлюлозы. Иркутская области и республика Татарстан — они взаимно необходимы. И нам это, конечно, надо усиливать.

Особенно в том, что касается отрасли авиационной — именно здесь в Казани производятся композитные элементы конструкций для самолетов методом автоклавного формования. В том числе хвостовое переднее крыло из углепластика для нашего самолета МС-21. Сергей Левченко отмечает: работа идет в рамках соглашения, подписанного между двумя регионами. Оно закреплено «дорожной картой». Все мероприятия идут по графику.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. Два самолета уже собрано, один уже летал неоднократно и проходит испытания, мы планируем начать производство серийное уже с 2019 года. Но так как это достаточно долгий процесс — сборка самолета, я уже сегодня убедился часть крыла и хвостовое оперение для серийного производства делаются. А мы делаем фюзеляж.

В ходе рабочего визита в Татарстан Сергей Левченко также ознакомился с работой одной из крупнейших в России особых экономических зон «Алабуга» и развитием высокотехнологичного Иннополиса. Сюда за опытом скоро полетят специалисты из Приангарья — чтобы выработать механизмы по формированию инфраструктуры индустриальных парков и кластеров. Кроме этого, для сотрудничества есть еще целый ряд направлений — это экономика, промышленность, высокие технологии. Большая работа в Татарстане ведется в сфере энергоресурсосбережения, повышения эффективности ЖКХ и развития городской среды. Теперь обмен опытом продолжится в Приангарье, куда с ответным визитом в ближайшее время приедет делегация из Татарстана.