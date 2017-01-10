Видео Главная новость Иркутск Общество Иордань в стиле «русский модерн» создают в Иркутске 10.01.17

К празднику Крещения в Приангарье будут обустроены 72 иордани. Из них 13 в Иркутском районе. И три в самом областном центре. Самым посещаемым местом у иркутян традиционно является иордань на заливе Якоби. В этом году скульпторы, работая над ее оформлением, решили вернуться на столетие назад, в Россию накануне 1917 года.

Это будущие колонны ледяного Казанского кафедрального собора. Сам храм был уничтожен в тридцатые. Над созданием уменьшенной модели, которая станет центром комплекса «Иркутская иордань», трудится Дмитрий Ипатов. Молодой архитектор строит так, будто речь идет о самой настоящей церкви.

Дмитрий Ипатов, житель г. Иркутска

В этом году делаем купол, не просто арки, а купол полноценный. Поэтому нужно следить, чтобы все точно встало, чтобы давление правильно шло, по осям расставить верно.

Иордань на заливе Якоби строят 16 год подряд. На этот раз она будет выдержана в архитектурном стиле, характерном для предреволюционной России – русский модерн. Именно этот стиль в те годы широко использовался при возведении и оформлении православных храмов, в том числе и Казанского собора.

Вадим Семенов, главный архитектор ледового комплекса «Иркутская иордань»

Многие формы достаточно узнаваемые будут, характерны именно образы православного модерна, тот который был только у нас в России. В 1917 году он закончился, к сожалению.

Работа над строительством комплекса иорданей идет с 3 января. На льду иркутского водохранилища появятся часовни, бойницы с колоколами и православные кресты. Последние будут до двух метров высотой. А вот еще одна креативная задумка. Для русского модерна характерен славянский орнамент, так называемая вязь, где могли использоваться образы животных, птиц, растений. Мастера намерены попробовать сделать в виде мозаики такой орнамент. Что касается собственно купальни, ее, по традиции, вырубят ближе к празднику Крещения. Раз уж речь зашла о традициях – по сложившемуся обычаю приобщиться к святому делу строительства иордани могут все желающие. Рабочие руки нужны, приходить можно каждый день к 11 часам.