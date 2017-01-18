Иордани — под контролем

Вода в иордани, вырубленной во льду залива Еловый Иркутского района, по эпидемиологическим показаниям не годится для питья. Это показали исследования, проведенные Роспотребнадзором. Окунаться в этой проруби также не рекомендуется. Все иордани накануне Крещения проверяют на безопасность. И, конечно же, вопрос номер один – это прочность льда.

Несколько секунд, и лунка для замера толщины льда готова. Далее в ход идет специальная линейка. Отметки в 62 сантиметра достаточно, чтобы на льду одновременно могли находиться сотни людей. За толщиной льда на Иркутском водохранилище инспектор ГИМС Алексей Федоров следит с 3 января. С того момента, как здесь началось строительство комплекса иорданей к празднику Крещения.

Алексей Федоров, старший государственный инспектор по маломерным судам иркутской группы патрульной службы №1

Завтра будем 18 числа проводиться контрольный замер. Будет конкретно уже приниматься каждая купель. Их здесь четыре. Два забора воды.

Все купели будут оборудованы по всем правилам. Чтобы было легче ступать, рабочие сделают деревянные настилы. Особое внимание – выходам на лед.

Виктор Князев, зав. хозяйством храма Александра Невского

Для безопасности людей на ледовом комплексе мы просыпаем лед на входе песком, чтобы он не был таким скользким. Еще маленько его затираем, снегом припорашиваем и немножко воды.

В праздник Крещения 19 января в Приангарье будут официально работать 72 иордани. В Иркутске – одна на заливе Якоби. Свои купели прорублены в Иркутском районе: в Смоленщине, Молодежном, Листвянке. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора со своей стороны тоже проводят проверки. Установлено место, где вода святой, может, и будет. А вот безопасной нет.

Денис Золотаев, зам. начальника отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Иркутской области

Это в заливе Еловый Иркутского водохранилища в 60 метрах от кемпинг-отеля «Елочка». Вода не соответствует гигиеническим нормативам по вирусологическим показателям. В адрес Ушаковского муниципального образования направлена информация о необходимости установления аншлагов, запрещающих купание, употребление воды для питьевых целей из данной иордани.

Сорок пять иорданей в Иркутской области начнут работать в ночь с 18 на 19 января. Остальные откроются в сам праздник Крещения, после утреннего крестного хода. В этот день на льду будут постоянно дежурить спасатели, врачи, полицейские, всего более тысячи человек.