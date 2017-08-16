Инновационные протезы для новых возможностей детей

Пока еще неуверенно, но это только начало. 16-летняя Кристина из Зимы учится управлять своей новой кистью — уникальным протезом. И за несколько минут обучения держит тонкий предмет и пытается рисовать. У девочки врожденное недоразвитие кисти. О том, чтобы прыгать через скакалку или кататься на велосипеде, даже и не мечтала. Но теперь всё может измениться.

Кристина Никифорова, жительница г. Зима.

Такое удивление, я так рада, вроде получается и предметы брать, мне очень нравится, удобно и легко мне. Уже будет легче не одной рукой, а двумя, это будет очень хорошо. Как живая. Интересно.

Механические протезы — инновационная разработка московских инженеров. Они создаются по индивидуальному заказу из гипоаллергенных материалов на 3D принтере. Мерки могут сниматься и удаленно. Пациент может выбрать любой цвет, дизайн, в том числе под известных супергероев — такие заказы уже есть, а так же насадки — к примеру скакалку, фонарь, кухонный прибор, часы. Чтобы дети и их сверстники воспринимали искусственные руки в качестве игрушек или гаджета, а не постоянного напоминания об инвалидности.

Татьяна Бахтигозина, руководитель отдела продаж компании по изготовлению протезов.

Протезы позволяют делать различные бытовые действия. В основном применяются в быту, нагрузка на данный протез до 10 кг. То есть на каждый палец — 2,5 кг.

Такие протезы, кроме Кристины получат ещё 5 детей из Иркутска, Ангарска и Бодайбо. Всё бесплатно. Это пилотный проект. В июле Иркутское отделение фонда социального страхования заключило госконтракт на обеспечение механическими протезами детей-инвалидов. Из федерального бюджета было выделено более миллиона рублей.

Снежана Бочарова, начальник отдела социальных программ Иркутского регионального отделения фонда социального страхования России. На сегодняшний день это все дети, которые состоят на учете по обеспечению такого вида протезов. В последствии, конечно по мере обращения, будут заключаться новые контракты.

На месте инженеры-конструкторы, под них создают гильзу. Он как гипс, запоминает форму руки и застывает, и позволяет носить протез без мозолей. А так же рассказывают детям, как пользоваться искусственной рукой.

Движение происходит за счет сустава. Какой сустав остался, таким суставом человек работает.

Разработчики уверяют, полностью освоить механизм можно за две недели. И раз в год будут менять протез по мере роста детей.