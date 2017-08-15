Икона начала 18 века появилась в «Тальцах»

Предстоящий у креста Иоанн Богослов и неизвестный Преподобный. Так называется эта икона. Ее история насчитывает три с половиной века. За это время изображение потускнело, реставраторам пришлось осветлять краски, чтобы подготовить икону к экспозиции в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». В холсте остались отверстия от гвоздей. Возможно эту святыню использовали в качестве картины. Хотя точно ее историю установить не удалось.

Елена Колганова, заместитель директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Специалисты говорят о том, что это очень редкая икона, она относится к 18 веку, выполнена на холсте, предположительно он выполнен из конопли. Краска, характерная для 17 века — это мало, с использованием яичного желтка. Судьба этой иконы, конечно, нам доподлинно неизвестна, она явно была больше по размеру.

Икону в дар музею принесли местные жители. Борозды осыпавшейся краски специалисты решили не восстанавливать — это часть тяжелой судьбы иконы. Сейчас святыня уже расположилась в Илимской Казанской церкви конца 17 века. В былые времена здесь хранился далеко не один образ.

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Изначально потолки здесь были не накатанные, а сводчатые. И вдоль сводчатых потолков, вдоль крыши были размещены иконы. Иконы здесь, в Иркутске не писали — не было иконописцев. И их везли из Тобольска. Там на холсте на грубом писали и везли. И вот так вот размещали.

Историю иконописи Сибири, как и ее основные каноны теперь будут изучать при помощи этого экспоната. Кроме того, святыню откроют и для преклонения верующих.