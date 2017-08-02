Из Лаоса в Иркутск за профессией агронома

На футболке – флаг Лаоса, на лице – привычная для южан улыбка. Внешне Кеовилай Кеоудом ничем не отличается от туристов, однако в столицу Приангарья девушку привел вовсе не маршрут путешественника. Она теперь студентка Иркутского аграрного университета. И хоть русский язык ей пока дается не просто, девушка настроена серьезно: квалификацию агронома опробует и в сибирском сельском хозяйстве.

Кеовилай Кеоудом, студентка 1 курса ИрГАУ им. А. А. Ежевского.

Агроном – это очень важно в жизни. Я узнала, что эта профессия может удовлетворить потребности в продуктах питания в стране и за рубежом.

Министерство образования и науки Российской Федерации направило девушку на учебу в Приморскую сельскохозяйственную академию, однако Кеовилай пожелала остаться в Иркутске. Вместе с другими тридцатью семью иностранными студентами девушка подала документы в аграрный университет имени Ежевского. Всего в стенах вуза учится свыше девяти тысяч студентов, из них более 150 человек за образованием в сфере земледелия приехали из-за рубежа.

Валерий Просвирин, проректор по учебной работе ИрГАУ им. А. А. Ежевского.

У нас география достаточно широка. У нас обучаются студенты из Китая, естественно, нарастает их поток. Обучаются студенты из ЮАР, из США, из других многих стран. Это, правда, единичные, конечно, случаи, как и с Лаосом, но вот такие студенты тоже есть.

Специалисты приемной комиссии надеются, что иностранных студентов в Иркутской аграрной альма-матер станет больше, и пока не спешат подводить итоги кампании. Точная информация о количестве поступивших будет известна в третьей декаде августа.