Из Иркутска до Аляски на катамаране

Закат на Охотском море особенный. С Байкальским не сравнится, но это тоже стоит увидеть — отмечают участники второго этапа экспедиции «Байкал-Аляска». Сюда они добирались по воде от священного озера по маршруту, который полтора века не видел путешественников. По стопам великих купцов — Баранова, Беринга и основателя Аляски — Григория Шелихова — отправились 8 человек — жители Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Тагила и Иркутска.

Анатолий Казакевич, руководитель экспедиции «Байкал-Аляска».

Маршрут прошел по рекам — до поселка на Охотском море, и достаточно серьезная часть экспедиции у нас проведена, только что завершился 4 этап по Охотскому море, Аян — Охотск — Магадан — Петропавловск-Камчатский и на сегодняшний день, 3 августа, мы финишировали в Петропавловске-Камчатском.

Организатор экспедиции «Байкал-Аляска» показывает маршрут на старейшей карте 1798 года, именно от Енисея до Аляски включительно простиралась раньше Иркутская губерния. Путь мореплавателей и первопроходцев современники повторили на парусном катамаране. Таким опытом прохождения северных широт гордится Александр Андреев. Он прошел второй этап экспедиции от Северобайкальска до Якутска. Иркутянин поясняет — на этом виде транспорта Охотское и Берингово моря никто и никогда не проходил.

Александр Андреев, участник 2-го этапа экспедиции «Байкал-Аляска».

Плюс в том, что мы этот катамаран собирали, придя в Северобайкальск, его разобрали, перенесли через перевал, и мы, как участники второго этапа, его собирали, в течении двоих суток, когда начинаешь его по винтику собирать, и с людьми большего контакта достигаешь и понимаешь, что зачем, откуда и куда в техническом плане, и выйдя на просторы Лены, нам было совершенно комфортно.

Несмотря на сложности — в это время года обычно туманы с видимостью до 30 метров и большие волны, Охотское море встретило весьма дружелюбно. Но главное, что больше всего впечатлило участников, это пейзажи и дикая природа. Касатки, медведи и стада пасущихся оленей на побережье Камчатки. Здесь же и завершился 4 этап экспедиции. Остаются еще два океанских — от Камчатки вдоль алеутских островов и до Аляски, но они уже для самых опытных и отважных. Его тоже предстоит пройти на катамаране.

Анатолий Казакевич, руководитель экспедиции «Байкал-Аляска».

Сейчас катамаран находится в Петропавловске-Камчатском, он находится на складе и ждет следующего лета, дело в том, что сейчас начались шторма на Охотском и Беренговом морях, оптимальное время прохождения этого участка — июнь, июль, поэтому следующий этап мы будем проводить уже в следующем году.

За два месяца экспедиции мореплаватели преодолели 7 тысяч километров. Самому старшему участнику — 75 лет, самому молодому — 23 года. Ответить на вопросы все желающих путешественники смогут завтра, в областном краеведческом музее они проводят встречу и поделятся рассказом о долгом, опасном и захватывающем путешествии. Начало в 10.00.