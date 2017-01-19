Изъят «Боярышник» в Братске

Как ни в чем не бывало. 18 флаконов «Боярышника» изъяли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в одном из магазинов Братского района. Средство для принятия ванн было расфасовано в ёмкости по 250 и 100 миллилитров, общий объем составил почти 4 литра. Продукция арестована. Взяты пробы для проведения лабораторных исследований. Напомним, с 26 декабря 2016 года за подписью главного государственного санитарного врача России вышло постановление «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Индивидуальный предприниматель, в магазине которого обнаружен «Боярышник», получил предписание – на срок до 30 суток воздерживаться от продажи этой, а также любой другой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более чем 25%.