Регион Спорт Идет подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом 10.01.17

На подготовку стадиона «Труд» к чемпионату мира по хоккею с мячом необходимо около 97 миллионов рублей. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник. Напомним, чемпионат пройдёт в Иркутске в 2019 году. Подготовка центральной спортивной арены города проводится в несколько этапов. Сейчас идет косметический ремонт в главном здании, следующие на очереди – раздевалки и судейские комнаты. Губернатор Сергей Левченко заявил, что считает приведение стадиона «Труд» в соответствие с требованиями, которые предъявляются для проведения соревнований такого уровня – первоочередной задачей.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Задача очень серьезная, на ближайшие года три как минимум. Потому что стадион пришел в негодность, не соответствует тем соревнованиям, которые мы мечтаем на нем проводить. Думаю, что по частям, как мы договорились, по очередям мы эту задачу должны решить.

А через месяц стадион «Труд» станет главной ареной для проведения пятого первенства мира по хоккею с мячом среди девушек. Соревнования состоятся с 22 по 26 февраля. Матчи будут проходить также на «Рекорде» и «Зените» в Иркутске и стадионе «Строитель» в Шелехове. В день открытия на лед выйдут команды России и Швеции. Вход на игры будет бесплатным.