Золото Европы по боксу

Своего чемпиона встречают торжественно. Воспитанник Черемховской детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Сафронов с золотом вернулся с первенства Европы по боксу, где представлял сборную России.

Дмитрий Сафронов, победитель первенства Европы по боксу.

Самый тяжелый бой был с украинцем, он победил в первенстве Украины, он был гораздо выше, с ним было тяжело в первом бою. Остальные пять-ноль, армянина в финале выиграл и в финале был белорус.

Вот кадры снятые в Харькове, где и проходило первенство. Конкуренция была большая — только от Российской команды 20 спортсменов. С волнением чемпион справился только благодаря тренеру — своему отцу Ивану Сафронову.

Иван Сафронов, тренер, по боксу детско-юношеской спортивной школы г. Черемхово.

Психологически было видно, что первенство Европы дается парням не так легко. Если на первенстве России они выходили заряженные, устраивали бои, то здесь приседали и приходилось их в чувство приводить. Разные методы есть. Я вокруг сына своего ходил, он так и говорил — папа, я переживаю.

Переживал напрасно. Если первый бой был спорный, и победа далась с небольшим преимуществом 3:2 то, полуфинальный и финальный чистая победа — 5:0 по очкам. Всего из нашей команды 13 боксеров вернулись с золотом, трое с серебром и один — с бронзовой медалью.