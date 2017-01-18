Знаки отличия получили молодые доноры

350 иркутян получили знаки отличия «Молодой кадровый донор». Награда вручается донорам в возрасте до 30-и лет, сдающим кровь на постоянной основе. Что означает березовый листок на груди, и кто его придумал, расскажет Анастасия Бурлакова.

Зеленые листья березы посреди зимы. Новый нагрудный знак отличия «Молодой кадровый донор» 3-ей степени вместе с удостоверением вручают 19-летней студентке Дарье Пахомовой. Такие значки в Иркутске выдают впервые.

Я вручаю вам значок молодого кадрового донора, который вручается за 3 донации крови.

Эта донация – или кровоотдача – для сознательной студентки была уже четвертой. Во время сессии в перерыве между экзаменами Дарья выбрала время. Еще до совершеннолетия девушка столкнулась с тем, что ее близкий человек нуждался в крови. Но помочь тогда она не могла. В 18 лет решила – будет донором. Тогда же и получила свой первый наградной знак – «Донорское совершеннолетие».

Дарья Пахомова, жительница г. Иркутска

Да, на самом деле очень приятно получать эти значки, знать, что о тебе помнят, твои поступки ценят. Впервые я пришла сдавать кровь в 18 лет по примеру своего старшего брата. Надеюсь, что когда-нибудь я получу и золотой значок донора.

Нагрудный знак отличия «Молодой кадровый донор» выдается донорам от 18 до 30 лет. У награды три степени. Зеленый значок третьей степени положен за 3 кровоотдачи. За 6 выдается серебряный второй степени, за 9 кровоотдач – золотой 1-ой степени. Идея таких знаков родилась вместе с Российским союзом молодежи. Врачи считают ее удачной.

Максим Зарубин, главный врач Иркутской областной станции переливания крови

Молодые люди, которым 19-20 лет с какой-то обидой уходят. Нет такого значка. Но как бы сам знак «18-летний» сам по себе будет оставаться. В тоже время, необходимо развитие кадров. И мы проанализировали нашу статистику в Иркутской области 60% — это доноры, которым еще нет 30 лет.

Символика нагрудных знаков: березовый лист – как символ молодости и Российского союза молодежи, капля крови – донорство, Байкал с его чистой прозрачной водой отображает не только территориальную принадлежность, но еще и чистоту помыслов. Сегодня в Иркутске такие значки получили 350 доноров. Вместе с наградой выдается удостоверение, куда впоследствии будут вноситься данные о получении донором новых значков.