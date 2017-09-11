“Зачетная весна 2”: в Иркутске впервые снимут молодежный сериал

Улан-удэнская кинокомпания “Asia Films” объявила кастинг на роли во втором сезоне сериала “Зачетная весна”. События сериала, по задумке создателей, происходят в недалеком будущем, когда летающие автомобили и “умные дома” уже вошли в повсеместный обиход.

К участию в съемках приглашают девушек и юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Они смогут примерить на себя роли героев этой фантастической молодежной картины. Партнером съемок сериала в Иркутске выступает телекомпания “АИСТ”.

Регистрация на кастинг происходит в группе Вконтакте (https://vk.com/zachetnaya.vesna). Для заявки нужно оставить свое имя и номер телефона. Кастинг состоится 13 сентября в 16:00 в эвент-холле “Бокс 2” (Гаврилова, 1б).

Контакт для справок: Баира, 89243558992