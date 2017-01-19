Запущен трубопровод Куюмба-Тайшет

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста ввел в эксплуатацию нефтепровод Куюмба-Тайшет. Протяженность трубы составляет 697 км. Она проходит, в том числе, и по территории Тайшетского района Иркутской области. Что этот транзит даст региону, расскажет Галина Тюрнева.

К этому событию шли пять лет. Строительство объектов магистрального нефтепровода Куюмба- Тайшет завершено. Система заполнена нефтью. Проведено комплексное тестирование оборудования. Документы, разрешающие ввод объекта в эксплуатацию, получены. В режиме телемоста нефтепровод запускает Президент Российской Федерации Владимир Путин. На связи – Красноярск и Тайшет.

— Магистральный нефтепровод Куюмба – Тайшет к работе готов.

— Оператор НПС-2, выполнить пуск нефтепровода.

— Оператор НПС «Тайшет», доложить о приёме нефти в резервуарный парк.

— Диспетчер: На связи НПС «Тайшет». Нефтепровод запущен в работу. Параметры работы в норме. Нефть поступает в резервуарный парк НПС «Тайшет».

С этой минуты в стране стало одним нефтепроводом больше. Глава государства поздравляет трудовой коллектив «Транснефти». Стратегический для экономики объект построен их руками. Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет позволит обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края. К трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» теперь подключены Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения. Мощность нефтепровода – до 15 млн. тонн в год.

Владимир Путин, Президент РФ

Мы с вами хорошо осведомлены о том, что происходит на мировых энергетических рынках. Но для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире будет только расти, в том числе, и будет расти потребность в углеводородном сырье. Нам для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать инвестиционные решения, что мы сделали по этим проектам.

Нефтепровод проходит по трем районам Красноярского края и одному – Тайшетскому – району Иркутской области. Пересекает 90 водных преград, среди них три крупные реки. В их числе Ангара, там протяженность перехода составляет более полутора километров. Мосты – пока технические – уже построены, проложена дорога вдоль трубы. В правительстве Иркутской области уверены: запуск магистрального нефтепровода повлечет за собой дальнейшее инфраструктурное и социально-экономическое развитие региона.

Антон Логашов, заместитель председателя Правительства Иркутской области

Он проходит по территории Иркутской области – это примерно 190 километров. На территории района уже создано 85 рабочих мест. И налоговые отчисления, которые мы рассчитываем получить от этого, порядка 190 млн. рублей, они пойдут в консолидированный бюджет Иркутской области.

В 2017-ом это первый, но не последний масштабный промышленный проект в сфере нефтедобычи, площадкой для которого станет Приангарье. По словам Антона Логашова, ряд крупных инвесторов уже заявили о намерении предоставить финансирование, которое позволит положить ключ на старт