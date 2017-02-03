Задержан мэр Казачинско-Ленинского района и его заместитель

Мэр Казачинско-Ленского района задержан по подозрению в получении взятки. Под стражу взят и его заместитель Артем Амосов. Операцию проводят сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Первый заместитель мэра был задержан при получении взятки в особо крупном размере — 2,5 млн рублей. Это деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству полигона твёрдых бытовых отходов. При проведении обыска дома у Артема Амосова была изъята крупная сумма денег. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.