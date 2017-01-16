Задержаны похитители 5 миллионов рублей

Задержаны похитители 5 миллионов рублей16.01.17
Похитили 5 миллионов, купить успели только сигареты и пиво. В Тайшетском районе полицейские задержали участников вооруженного ограбления фирмы по заготовке древесины в поселке Новобирюсинский. Угрожая сотруднику ножом, налетчики забрали деньги, его же связали и заперли в бытовке. После чего попытались покинуть место преступления на такси, но были остановлены инспекторами ГИБДД. При досмотре задержанные не смогли объяснить, откуда у них крупная сумма. Подозреваемые дали признательные показания. Деньги возвращены законным владельцам. Грабители успели потратить примерно тысячу рублей. Статья, которая им вменяется, предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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