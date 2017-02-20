Заготовку леса — под контроль

В Иркутской области вступил в силу закон об организации работы пунктов отгрузки древесины. Об этом сообщил журналистам министр лесного комплекса Приангарья. По словам Сергея Шеверды, в регионе зарегистрировано 2 798 пунктов отгрузки. До 17 апреля они все должны быть поставлены на учет и внесены в реестр в министерстве лесного комплекса. Тем владельцам, кто во время не подаст документы, грозит штраф. Для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — до полумиллиона рублей. С 1 июня в регионе начнется выдача пластиковых карт, на которых будет храниться информация о партиях древесины.

Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области

Планировался выпуск карт в размере 1 миллиона штук. Но это не мы выпускаем. Планируется, что эти карты выпустит госкорпорация «Росатом». У нас с ними соглашение достигнуто, подписано с правительством Иркутской области и «Росатомом». Вот — 1 миллион штук. Дальше, если будет не хватать, будем довыпускать.

Срок действия карты — до 31 декабря 2017 года. Она будет выдаваться в территориальных отделах министерства лесного комплекса. По мнению Сергея Шеверды, пилотный проект по маркировке древесины позволит снизить объемы незаконных вырубок леса в Приангарье. В 2016 году ущерб от действий черных лесорубов составил более 5 млрд. рублей.