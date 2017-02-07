Завершилась «Иркутская компьютериада-2017»

В столице Восточной Сибири завершился одиннадцатый молодежный фестиваль «Иркутская компьютериада-2017». Три дня напряженной борьбы в стенах ведущих иркутских вузов – а в итоге более 100 победителей.

Иркутская компьютериада проходит уже в одиннадцатый раз, и участие в ней – желанная цель начинающих знатоков IT-технологий. Более 300 участников 14 очных конкурсов прибыли на церемонию открытия фестиваля в культурно-досуговый центр «Художественный» Байкальского государственного университета. Среди них были не только школьники.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Впервые в этом году у нас в конкурсе участвуют дошколята. Это тоже очень интересный эксперимент, и мы сегодня увидим результаты, которые я думаю, удивят многих.

Традиционные организаторы фестиваля – Администрация города Иркутска, Байкальский государственный университет, ИГУ, ИНИТУ и Лицей №1 – приготовили для участников не только сложные задания, но и ценные призы. Наиболее значимую награду – право на бесплатное обучение в вузе – сразу для двух победителей предоставил Байкальский университет. Иркутские старшеклассники уже сегодня выбирают свое будущее высшее образование.

Кристина Наумова, ученица 10 класса СОШ №7

Я собиралась поступать на международные отношения в Байкальский университет. Я хочу стать журналистом.

Лучшие молодые журналисты, фотографы, дизайнеры и программисты получили заслуженные награды из рук мэра, чтобы через год снова проверить свои силы уже в Компьютераде-2018.