Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

В Иркутской области гриппом и ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Шестнадцать тысяч из них – дети. Есть случаи гриппа и среди детей в возрасте до пяти лет. По мнению медиков, в этом зачастую виноваты сами взрослые, которым приходится напоминать об основных правилах профилактики.

При посещении детской поликлиники Ангарска родителей и детей просят надевать медицинские маски. Это лишь одна из мер профилактики распространения вирусных инфекций. Есть и другие, более радикальные – вплоть до введения карантина.

Мария, жительница г. Ангарска

К врачу пришли, нас не приняли, забрали карту. Заранее никто не предупредил про карантин. Прививки должны были ставить, узких специалистов пройти.

Сегодня в Иркутской области ОРВИ болеют почти 24 тысячи человек. Около 16 тысяч из них – дети. В Ангарске случаи гриппа зарегистрированы у пациентов от года до пяти лет. По наблюдению врачей, именно эта категория была наименее охвачена во время прививочной кампании. Есть среди маленьких больных и те, кто подхватил инфекцию в детском саду.

Ирина, жительница г. Ангарска

В садик больных детей не пускать. Особенно некоторые как любят? Приведут с соплями в группу. Им же работать надо. А у меня ребенок потом заболевает.

Когда заболевает больше 20 процентов, группу в дошкольном учреждении положено закрывать на карантин.

Ольга Кощина, начальник отдела министерства здравоохранения Иркутской области по г. Ангарску

За вчерашний день закрыты 11 групп в 8 детских учреждениях и три класса. То есть накопительно. Это больше, но это живая тема. Сегодня мы закрываем одни группы, другие открываем. Также и классы. То есть, тенденции к росту нет.

Всего с начала сезона в Ангарске гриппом переболели 12 детей. Это по официальной статистике. Случаев заболевания гонконгским гриппом не выявлено.