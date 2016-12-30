«Енисей» пока не по зубам

«Байкал-Энергия» вновь уступила действующему чемпиону — красноярскому «Енисею». Заключительный матч 2016 года чемпионата России по хоккею с мячом прошел накануне в Красноярске. Первый мяч в ворота «Байкала-Энергии» влетел на 14-минуте, ещё через минуту прилетел второй. Иркутяне создавали опасные моменты у ворот хозяев льда, но голкипер спасал команду, к тому же хорошо сработали защитники соперников. А на 40-й минуте встречи «Енисей» вновь забивает, увеличивая разрыв в счете. Второй тайм прошел без голов. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло 3:0 — победа «Енисея».

Евгений Ерахтин, главный тренер ХК «Байкал-Энергия»

Хочу поблагодарить своих ребят. В последние годы при мне мы неудачно играли с «Енисеем», постоянно были крупные проигрыши. Сейчас эти две игры проиграли, неприятно, идет перестройка в команде. Но все-таки они проявили характер, не дали возможность «Енисею» реализовать преимущество в более количественном соотношении голов.

Днем ранее «Байкал-Энергия» также уступила «Енисею». Хозяева льда не стали долго разминаться и в начале матча отправили в ворота иркутян три мяча. К середине тайма иркутяне активизировались и ответили голом в исполнении Михаила Красикова. Правда, сравнять счет так и не удалось. Более того, красноярцы ещё раз пробили оборону иркутян и на перерыв команды ушли со счётом 4:1 в пользу «Енисея». Во втором тайме иркутяне были значительно активнее. Бело-синие добавили в скорости и сократили счет до минимума. Отличились Александр Егорычев, Максим Ширяев и Михаил Красиков. Но вырваться вперёд иркутянам всё же не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал на табло 7:4 — победа «Енисея».