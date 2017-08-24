Ели, барбарисы и Следственный комитет

Растяжка нужна, чтобы еще молодые и неокрепшие корни сизых елок не повредил ветер. Эти саженцы пять лет росли в питомниках Горзеленхоза. Сегодня они обрели новый дом. В рамках акции по благоустройству территории иркутского кадетского корпуса, сотрудники Следственного комитета области высадят здесь 14 елок, 3 липы и 35 кустов барбариса. Растения сибирские и неприхотливы к холодному климату. Конец лета самое благоприятное время для посадки — замерзнуть саженцы не успеют и палящее солнце не сожжет.

Юрий Черепанов, заместитель руководителя отдела материально-технического обеспечения Следственного комитета по Иркутской области.

Не даром говорят, что мужчина должен сделать три вещи в жизни. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Сейчас мужчины Следственного управления и мужчины организаций нам помогали в этом добром деле, мы посадили достаточное количество деревьев, что бы поставить на этом пункте галочку. Конечно это дело очень доброе и благое. Это наш подшефный детский дом, вместе с попечителями Горзеленхоз эту акцию мы проводим не первый год. Михаил Ворожцов, директор Иркутского кадетского корпуса.

В прошлом году убрали очень много больных деревьев. У меня большие старые тополя стоял. Порядка 8 деревьев больших убрали.

В акции принимают участие не только сотрудники Следственного комитета. Привычный инструмент — клавиатуру и ручку на лопату и перчатки поменяли журналисты. Мы не остались в стороне. Инвентарь получен, принимаюсь за дело.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час». Все работы по высадке мы производим под чутким наблюдением и руководством сотрудников Горзеленхоза. Сейчас нам помогают сделать обрамления для нашего кустарника.

За каждым высаженным сегодня растением будет закреплена группа кадетов, которые будут за ними ухаживать. Кроме того, здесь также высадят газон по новой технологии, которая ранее не применялась в Приангарье. Гидропосев широко используют в Европе и Восточной части нашей страны. Это смесь из семян торфа и очищенного грунта. Уже в начале сентября газон будет радовать кадетов яркой зеленой травой и напоминать о солнечных каникулах.

Анастасия Цыганкова, Александр Барановский.