Его ждут в строю

Из комы вышел сотрудник ДПС, которого 17 декабря сбил пьяный водитель на улице Безбокова. Виктор Осмоловский месяц находился без сознания. Лицо этого инспектора знакомо многим: по баннерам на городских улицах. Еще до трагедии он был выбран в качестве человека, достойного представлять всю дорожно-постовую службу.

Как можно характеризовать хорошего человека, ну как? Который выполнял свой служебный долг подобающим образом. Ну, бывает беда. Надеюсь, он поправится и вернется к нам в строй на службу.

Капитан полиции Алексей Хабирьянов рассказывает о своем подчиненном, пострадавшем при исполнении. Алексей – начальник взвода ДПС, где служит Виктор Осмоловский, инспектор, которого 17 декабря 2016 года сбил пьяный водитель. Той ночью Хабирьянову позвонили, чтобы сообщить – инспектор Осмоловский в реанимации. ЧП произошло на улице Безбокова в районе плотины ГЭС. Эти кадры сняты на видеорегистратор патрульной машины. Сотрудник ГИБДД пытается остановить внедорожник. Водитель проигнорировал требование и сбил инспектора.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

Виктора Осмоловского в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Месяц инспектор ДПС провел в коме и только на днях смог из нее выйти. За жизнь полицейского борются врачи, близкие и коллеги. Последние сдавали кровь для сослуживца, которая так была ему необходима.

На службу в полицию 32-летний Виктор Осмоловский пришел в 2009 году. Работал оперуполномоченным в отделе по борьбе с квартирными кражами. Позже в 2012 перешел в ГИБДД. Улицы города инспектор патрулировал на этом автомобиле, и в ту ночь тоже. За пять лет работы – ни одного нарекания. Коллеги отзываются о сослуживце только с хорошей стороны. Виктор Осмоловский был лицом патрульно постовой службы на предновогоднем баннере. Это было единогласное решение – чтобы именно этот инспектор олицетворял собой надежность, честность, смелость и чувство долга.

Илья Юрьев, заместитель командира батальона ГИБДД г. Иркутска

Мы проводили совещания свое небольшое. Мы принимали решение, что это должен быть добросовестный сотрудник, который и с человеческими качествами. Было принято решение, что этот офицер достоин, что бы на него смотрел город и видел в нем лицо всей нашей дорожно патрульной службы.

Состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым. В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Установлено, что он был пьян. Напарники Виктора Осмоловского продолжают нести свою трудную и опасную службу и ждут, когда их товарищ вернется.