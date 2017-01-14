ДТП со скорой в Черемховском районе

Фельдшер и водитель госпитализированы после ДТП с машиной скорой помощи. Авария произошла под Черемхово недалеко от деревни Малиновка. Скорая ехала из Зимы в Иркутск. В машине находились четыре человека – водитель, фельдшер, несовершеннолетний ребенок и его мама. Они направлялись в Ивано-Матренинскую больницу на плановую госпитализацию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщили в областном минздраве, все участники аварии были доставлены в Черемховскую городскую больницу. После обследования ребенка вместе с мамой отпустили. В Иркутск их повезут на другой машине скорой помощи. Состояние водителя и фельдшера врачи оценивают как удовлетворительное.