ДТП в Усольском районе

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Иркутск-Усть-Уда» в Усольском районе. Авария произошла на 109 километре недалеко от поселка Кочерикова. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне грузовика выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Тойота». Произошло лобовое столкновение. Пассажиры микроавтобуса госпитализированы. Алкоголя в крови обоих водителей не обнаружено.