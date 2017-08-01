Они дотянулись до звезд. С этого дня вместо литеры «К» на погонах у этих ребят — выпускников Восточно-Сибирского института МВД «светятся» лейтенантские звёзды. На площади у Вечного огня — торжественный выпуск молодых специалистов. Двум лучшим из них вручают благодарности. 23-летний Артем Протасов отличился в учебе, службе и активной помощи при проведении общественных мероприятий. По распределению он будет работать в оперативном подразделении в органах внутренних дел города Иркутска. Это и гордость, и большая ответственность.

Артем Протасов, выпускник Восточно-Сибирского института МВД России.

Это дисциплина службы, нас научили многому. Наряды несем, дисциплина. В третьих, что дало — мы чувствуем долг перед родиной. Мы те люди, которые будем защищать общество, социум.

Впервые в истории института в церемонии принимает участие представитель центрального аппарата МВД России. Андрей Ларионов отмечает, следующим экзаменом для них станет долгая офицерская служба. Она будет непростой, наполненной испытаниями на зрелость.

Андрей Ларионов, начальник департамент государственной службы и кадров МВД России.

Борьба с терроризмом, и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, уличной преступностью, обеспечение экономический безопасности государства. решать их нужно будет общими усилиями.

После напутственных слов — вручение дипломов и форменных знаков 191 выпускнику. Среди них — 1 золотой медалист и 24 специалиста с красными дипломами. Это эксперты-криминалисты, следователи, оперуполномоченные. В церемонии так же принимает участие председатель Заксобрания Приангарья Сергей Брилка.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Блюдите традиции ветеранов, старших товарищей. И помните, что теперь вам предстоит защищать конституционный порядок в нашей стране. Вам предстоит защищать интересы и справедливость, порядок в нашей стране, защищать жителей нашей страны, иркутской области.

Выпускники будут работать в территориальных органах внутренних дел, в линейном управление МВД России на транспорте. Этот выпуск стал первым для нового начальника института Павла Капустюка. Накануне он был представлен коллективу.

Павел Капустюк, начальник Восточно-Сибирского института МВД России.

В этом году мы пополнились специалистами территориальными органы внутренних дел, в том числе наш родной регион, в котором мы пребываем. Институт состоялся как высшее учебное заведение, занимает достойное место среди образовательных организаций в Иркутской области.

Возложение венка к мемориалу Вечный огонь и вынос знамени перед строем. Преклонить колено — в знак уважения и прощания с альма-матер. Теперь выпускников ждёт 30-дневный отпуск. После чего все они выйдут на работу по специальностям. Но прежде, в завершение церемонии — торжественное шествие бывших курсантов с традиционными элементами. Как символ того, что учеба — позади, а в жизни — все только начинается.