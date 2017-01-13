Донорская кровь всегда нужна

С начала 2017 года на станцию переливания крови пришли 255 добровольцев. Это позволило обеспечить количество донорского материала, достаточное, чтобы спокойно войти в новый год.

Этот пакет – резервный. На случай, если в одну из больниц Приангарья привезут пациента, которому понадобится экстренное переливание тромбоцитов. После двух часов на станцию поступят контейнеры также с тромбоцитами по предварительным заявкам от лечебных учреждений. Иркутская областная станция переливания крови – одна из немногих в стране, где необходимый запас этого донорского материала всегда в наличии.

Николай Курносов, заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Иркутской областной станции переливания крови

В Иркутской областной станции переливания крови существует практика постоянного хранения определенного запаса тромбоцитов. Такой запас составляет порядка 30 доз в сутки. Не во всех регионах России существует такая практика, где имеется постоянный запас тромбоцитов как готовой продукции.

Такой подход позволил спокойно пережить новогодние праздники. В достаточном количестве не только тромбоциты. Сейчас в донорском банке хранится пятидневный запас эритроцитов и месячная норма плазмы. Все данные о количестве пакетов с компонентами крови внесены в специальную программу – информационную систему трансфузиологии. Для того, чтобы не было дефицита, областная станция переливания тесно работает не только с донорами. Налажена связь с коллегами из других городов Приангарья. В руках у главного врача – лист ежедневного мониторинга запасов компонентов крови в районных станциях переливания и их филиалах. Если где-то у кого-то есть излишки – ими делятся.

Максим Зарубин, главный врач Иркутской областной станции переливания крови

Те или иные компоненты крови идут не только на тех станции, на которых они заготавливали, эти потребителям, медицинским организациям направляются, но и поступают, например, в Иркутск, Ангарск, Саянск. Туда, где нужнее. Это делается не тогда, когда возникла проблема. Мы прогнозируем эту ситуацию до того, как она возникла.

Тем не менее, донорская кровь нужна всегда. Нужна и сейчас, когда в больницах области начался сезон плановых операций.